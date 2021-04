Letta a La7: “Caduta di Conte? Ho rivisto qualcosa di conosciuto perché è successo per mano di Renzi, ma non c’è stato un complotto “ (Di venerdì 16 aprile 2021) “Caduta di Conte? Io ci ho rivisto qualcosa che avevo conosciuto. Conte è caduto per mano di Matteo Renzi. Prima il governo guidato da Conte aveva i numeri per andare avanti, poi Italia viva ha detto basta e non c’erano più voti”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘Piazzapulita‘ su La7. Secondo il segretario, in ogni caso “non c’è stato un complotto”, come ipotizzato da qualcuno e a chi chiedeva se il comportamento del Capo dello stato è stato impeccabile, ha risposto: “Per non essere frainteso risponderò in maniera semplice: sì” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “di? Io ci hoche avevoè caduto perdi Matteo. Prima il governo guidato daaveva i numeri per andare avanti, poi Italia viva ha detto basta e non c’erano più voti”. Così il segretario del Pd, Enrico, ospite di ‘Piazzapulita‘ su La7. Secondo il segretario, in ogni caso “non c’èun”, come ipotizzato da qualcuno e a chi chiedeva se il comportamento del Capo delloimpeccabile, ha risposto: “Per non essere frainteso risponderò in maniera semplice: sì” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

