Juventus, Chiellini: “Non indosserò mai un’altra maglia” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Durante la sosta sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema, ma non è così. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai“. Queste le dichiarazioni ai microdi Giorgio Chiellini sul suo futuro con la maglia della Juventus. Ma il difensore esclude un futuro lontano da Torino: “Con tutto il rispetto non giocherei con un’altra maglia in Italia o in Europa, è fantamercato. Non è attuale, adesso siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri nel star dietro a loro, tutto il resto verrà dopo ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Durante la sosta sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema, ma non è così. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai“. Queste le dichiarazioni ai microdi Giorgiosul suo futuro con ladella. Ma il difensore esclude un futuro lontano da Torino: “Con tutto il rispetto non giocherei conin Italia o in Europa, è fantamercato. Non è attuale, adesso siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri nel star dietro a loro, tutto il resto verrà dopo ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale“. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiellini Juventus, Chiellini: "Io in un altro club? Fantamercato. Su Ronaldo..." Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni ...

Juve, Chiellini: Futuro? ora penso solo a quei tre A poche ore dalla fondamentale sfida con l 'Atalanta , che dirà molto sulla stagione bianconera, intervistato da SkySport , Giorgio Chiellini ha ribadito il suo amore eterno alla Juventus , escludendo qualsiasi possibilità di vestire in futuro la maglia di un club diverso dai campioni d'Italia in carica. Chiellini: io e Buffon mai ...

Chiellini: «Inter lontana, obiettivo 2° posto! Con 10 gol in meno saremmo primi» Chiellini parla dell'obiettivo stagionale della Juventus: arrivare dietro all'Inter. Inoltre fa una riflessione sull'evoluzione del calcio.

Juventus, Chiellini su Ronaldo: “Se il problema è lui…” Chiellini su Ronaldo: nel corso di un'intervista su Sky Sport, il difnsore bianconero ha parlato del suo rinnovo, ma anche sulla situazione del portoghese.

