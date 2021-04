Judo, Odette Giuffrida cede in finale alla bestia nera Buchard ed è argento nei 52 kg agli Europei 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo cinque tentativi andati a vuoto, Amandine Buchard spezza la maledizione e conquista il primo titolo continentale della carriera nei 52 kg, battendo l’azzurra Odette Giuffrida nella finalissima dei Campionati Europei Senior 2021 di Judo. La francese n.1 al mondo ha completato così un percorso praticamente perfetto, in cui ha vinto tutti gli incontri per ippon ad eccezione del primo turno con la rumena Andreea Chitu (waza-ari). Nell’atto conclusivo non c’è stata storia, con Buchard capace di sbloccare il punteggio dopo appena 45? con un waza-ari che ha indirizzato l’esito della sfida sui binari francesi. Giuffrida successivamente ha provato a reagire con un Judo molto dinamico e attivo, senza riuscire però a portare degli attacchi ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo cinque tentativi andati a vuoto, Amandinespezza la maledizione e conquista il primo titolo continentale della carriera nei 52 kg, battendo l’azzurranella finalissima dei CampionatiSeniordi. La francese n.1 al mondo ha completato così un percorso praticamente perfetto, in cui ha vinto tutti gli incontri per ippon ad eccezione del primo turno con la rumena Andreea Chitu (waza-ari). Nell’atto conclusivo non c’è stata storia, concapace di sbloccare il punteggio dopo appena 45? con un waza-ari che ha indirizzato l’esito della sfida sui binari francesi.successivamente ha provato a reagire con unmolto dinamico e attivo, senza riuscire però a portare degli attacchi ...

