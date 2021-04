Inps, ha le case vuote ma va in affitto (Di venerdì 16 aprile 2021) Si chiamano “immobili strumentali” e sono lo storico, invincibile paradosso dell'Inps. Sono quei locali e uffici pubblici vibranti di fervida attività per i quali l'ente di previdenza paga ben 87milioni di affitti, nonostante lo stesso ente vanti un patrimonio di 17mila immobili sfitti e in costante deperimento. Il patrimonio Inps è avvitato su questa contraddizione. Da un lato incassa dagli “immobili a reddito”, cioè dai propri locali in affitto (a canoni miserrimi come già documentato), 57,4 milioni di euro annui che sia asciugano via via, tra gestione e manutenzione, fino al rosso. Dall'altro, l'Inps si svena nei cosiddetti “canoni passivi”. L'ultimo esempio del suddetto spreco viene da Como. Dove è andato a vuoto il bando pubblico “per trovare un edificio in centro che costi meno” di quello dell'attuale sede ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Si chiamano “immobili strumentali” e sono lo storico, invincibile paradosso dell'. Sono quei locali e uffici pubblici vibranti di fervida attività per i quali l'ente di previdenza paga ben 87milioni di affitti, nonostante lo stesso ente vanti un patrimonio di 17mila immobili sfitti e in costante deperimento. Il patrimonioè avvitato su questa contraddizione. Da un lato incassa dagli “immobili a reddito”, cioè dai propri locali in(a canoni miserrimi come già documentato), 57,4 milioni di euro annui che sia asciugano via via, tra gestione e manutenzione, fino al rosso. Dall'altro, l'si svena nei cosiddetti “canoni passivi”. L'ultimo esempio del suddetto spreco viene da Como. Dove è andato a vuoto il bando pubblico “per trovare un edificio in centro che costi meno” di quello dell'attuale sede ...

