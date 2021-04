In Parlamento lo scostamento di bilancio con cui finanziare il dl Sostegni - bis

(Di venerdì 16 aprile 2021) E' il secondo da gennaio di quest'anno. 40 miliardi per venire nuovamente in aiuto di cittadini ed imprese piegati dal Covid, da approvare entro fine ...

Lo si legge nella Relazione alpresentata ieri da Mario Draghi e Daniele Franco al consiglio dei ministri che ha approvato il Def e lo. "È inoltre possibile fare affidamento ...MILANO - Giovani e acquisto della prima casa, in arrivo nuovi sgravi fiscali con il prossimo decreto Sostegni che il governo Draghi licenzierà dopo aver chiesto alun nuovo(ovvero la possibilità di indebitarsi) da 40 miliardi di euro per l'anno in corso. La misura è indicata nel Documento di economia e finanza , licenziato giovedì dal ...È terminata poco prima delle 14 la cabina di regia a palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi. Alle 15 è prevista una conferenza stampa di Draghi in ...ROMA (ITALPRESS) - Al termine della riunione durata circa un'ora, il Consiglio dei ministri ha approvato il Def e la relazione sullo scostamento di bilancio, con la quale si richiede l'autorizzazione ...