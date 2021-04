"Il wurstel non mi piace", "e la patata?". Ubaldo e Ilary Blasi completamente fuori controllo: scandalo su Canale 5 (Di venerdì 16 aprile 2021) Un'edizione ricca di sfortune ma anche di doppi sensi quella dell'Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilary Blasi. E così anche nella puntata di giovedì 15 aprile la conduttrice di Canale 5 non ha deluso. La battuta è stata servita su un vassoio d'argento da Ubaldo Lanzo. Il naufrago, assieme a Fariba Tehrani, ha sfidato la coppia Miryea Stabile e Vera Gemma per la prova ricompensa. Bendati e uniti da una corda i due hanno saltato, strisciato e corso, ma si sono fatti rimontare dalle due naufraghe e hanno perso al fotofinish. In palio un sacchetto di patate e un piatto di wurstel e patatine. Le vincitrici ovviamente si sono avventate sui piatti mentre Ubaldo, allergico quasi a tutto, ha sdrammatizzato: “Non importa Ilary, io sono allergico al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Un'edizione ricca di sfortune ma anche di doppi sensi quella dell'Isola dei Famosi condotta per la prima volta da. E così anche nella puntata di giovedì 15 aprile la conduttrice di5 non ha deluso. La battuta è stata servita su un vassoio d'argento daLanzo. Il naufrago, assieme a Fariba Tehrani, ha sfidato la coppia Miryea Stabile e Vera Gemma per la prova ricompensa. Bendati e uniti da una corda i due hanno saltato, strisciato e corso, ma si sono fatti rimontare dalle due naufraghe e hanno perso al fotofinish. In palio un sacchetto di patate e un piatto die patatine. Le vincitrici ovviamente si sono avventate sui piatti mentre, allergico quasi a tutto, ha sdrammatizzato: “Non importa, io sono allergico al ...

Advertising

thewaterflea : @bertero_g Mai più. Troppo male chi hanno fatto, ci stanno facendo, con faranno. Non credo che un polacco sotto l'o… - www_zee74_com : @corkscrew_7 Si, ma non è questo il problema. I wurstel devono essere solo di suino ?? - foodxhyunjin : quando ho l'interrogazione: gli altri: buona fortuna ilaria: SE NON FAI LA BRAVA QUANDO FACCIAMO IL PICNIC NIENTE WURSTEL ARROSTITO PER TE - ilSimoPole : Il benessere a chi non lo merita: ho visto la Gregoraci prendere una pizza con wurstel e patatine fritte. - ValentinoSpagn1 : @LucaBizzarri Per non parlare di fumare come un turco, tedeschi mangia-wurstel, e cubane che hanno la figa sulle ginocchia?? -

Ultime Notizie dalla rete : wurstel non Come replicare alla perfezione il gustosissimo contorno di verdure che mangiano tutti gli americani e non sono le patatine fritte ... prosciutto cotto, wurstel o tacchino. Per dare più colore possiamo inoltre utilizzare anche il ...replicare alla perfezione il gustosissimo contorno di verdure che mangiano tutti gli americani e non ...

Ubaldo Lanzo 'Sono allergico ai wurstel'/ 'Alla patata mai, è sempre buona...' Ma il cromatologo accenta la sconfitta con ironia: " Non importa Ilary, io sono allergico al wurstel ". In studio si sente qualche risata di sottofondo e la voce di Tommaso Zorzi che dice: " Ma chi ...

Isola dei Famosi: Elisa Isoardi e Brando Giorgi costretti a lasciare il programma per motivi di salute Genova - Quest’edizione dell’ Isola dei Famosi non sembra affatto baciata dalla fortuna. Tra infortuni e problemi personali, proseguono gli addii alla gara. Dopo Beppe Braida che per motivi familiari ...

Ubaldo Lanzo “Sono allergico ai wurstel”/ “Alla patata mai, è sempre buona…” Ubaldo Lanzo, naufrago sull'Isola dei famosi 2021, protagonista di uno scambio di battute con Ilary Blasi ricco di doppi sensi.

... prosciutto cotto,o tacchino. Per dare più colore possiamo inoltre utilizzare anche il ...replicare alla perfezione il gustosissimo contorno di verdure che mangiano tutti gli americani e...Ma il cromatologo accenta la sconfitta con ironia: "importa Ilary, io sono allergico al". In studio si sente qualche risata di sottofondo e la voce di Tommaso Zorzi che dice: " Ma chi ...Genova - Quest’edizione dell’ Isola dei Famosi non sembra affatto baciata dalla fortuna. Tra infortuni e problemi personali, proseguono gli addii alla gara. Dopo Beppe Braida che per motivi familiari ...Ubaldo Lanzo, naufrago sull'Isola dei famosi 2021, protagonista di uno scambio di battute con Ilary Blasi ricco di doppi sensi.