Il teschio alieno di Nazca

Leggi su butac

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dallo stesso gruppo Telegram che condivideva la storia della zanzara drone arriva un’altra perla non legata alla pandemia. Il post che trattiamo oggi ha un video e questo testo: Questo video mi è stato inviato il 10 aprile 2021 da un archeologo francese delle Linee di. L’archeologo mi ha spiegato in dettaglio che il DNA di questi teschi, non apparteneva agli umani e che la loro scheda DNA era aliena. Negli ultimi dieci anni, ho sentito molto parlare del governo peruviano che ha trovato molti teschi e mummie aliene sulla linea di, ma gli scavi archeologici sono stati vietati e la maggior parte degli archeologi internazionali è stata espulsa dal Perù. 2.200 anni fa, gli alieni grigi, fecero sesso con donne e ragazze delle tribù, risultando poi ibridi alieni alti più di 3 metri e con poteri soprannaturali noti come i ...