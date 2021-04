I terroristi siriani si finanziano con i bitcoin, ma… (Di venerdì 16 aprile 2021) “Esiste un approccio sempre più sofisticato di trading di criptovalute per finanziare il terrorismo” ha scritto Rachel-Rose O’Leary per Wired, analizzando come alcuni militanti del Hts, la fazione jihadista che controlla Idlib in Siria, adotta da alcuni anni i bitcoin per finanziarie le campagne militari. Ma Hts non è il primo né l’ultimo gruppo jihadista ad usufruire dei benefici delle criptovalute. Infatti, il sistema è utilizzato dai terroristi in Siria da almeno sette anni. È in un piccolo negozio di Idlib, noto come bitcoinTransfer, che avvengono tutte le transazioni che forniscono denaro ai gruppi terroristici. Ma, per Daniel Kuhn di Coindesk, l’utilizzo dei bitcoin da parte del Hts non può essere definito un trend. Ciò che dovrebbe essere considerato, per Kuhn, è invece il fatto che questi ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) “Esiste un approccio sempre più sofisticato di trading di criptovalute per finanziare il terrorismo” ha scritto Rachel-Rose O’Leary per Wired, analizzando come alcuni militanti del Hts, la fazione jihadista che controlla Idlib in Siria, adotta da alcuni anni iper finanziarie le campagne militari. Ma Hts non è il primo né l’ultimo gruppo jihadista ad usufruire dei benefici delle criptovalute. Infatti, il sistema è utilizzato daiin Siria da almeno sette anni. È in un piccolo negozio di Idlib, noto comeTransfer, che avvengono tutte le transazioni che forniscono denaro ai gruppici. Ma, per Daniel Kuhn di Coindesk, l’utilizzo deida parte del Hts non può essere definito un trend. Ciò che dovrebbe essere considerato, per Kuhn, è invece il fatto che questi ...

Frances72410427 : RT @ComunistaRosso: 'Ai loro crimini, le amministrazioni statunitensi hanno aggiunto la razzia di petrolio e frumento siriani, usandoli al… - ComunistaRosso : 'Ai loro crimini, le amministrazioni statunitensi hanno aggiunto la razzia di petrolio e frumento siriani, usandoli… - aledonquijote : @yenisey74 E quando ha mandato terroristi siriani a combattere contro gli armeni a settembre - BrutifulLady : @Simo07827689 @Dio Leccare il culo ai terroristi e dittatori finora non ha portato a risultati eccelsi. La Germania… - AbeliiPongo : @NasiniRosella @tagadala7 @La7tv Poi ti ricordo che Erdogan non solo opera in Libia ma sta facendo di tutto combatt… -

Ultime Notizie dalla rete : terroristi siriani Perché Draghi ha ragione a definire Erdogan un dittatore ... con la solita accusa di agire come "estensione dei terroristi del Partito dei lavoratori del ... inviando loro dal 2020 anche ex combattenti siriani di supporto: "Almeno 5mila mercenari", segnala un ...

Il dittatore e gli elicotteri. L'Italia s'è desta?? ...un "accordo di massima" per salvaguardare le commesse petrolifere quando migliaia di terroristi ... che per la maggior parte siriani, hanno come obiettivo di raggiungere il centro Europa la Germania ...

"In Libia non temiamo concorrenti". L'ultima spacconata di Di Maio Cremonesi, grande inviato del Corsera, ha intervistato il ministro degli Esteri dopo la sua missione negli Stati Uniti. A lui la mia solidarietà per aver cercato di dare spessore alle parole del minis ...

Arrestato calciatore iracheno: con una cellula Isis preparava attentati in Kurdistan L’ex attaccante del Khabat Club di Erbil aveva giurato fedeltà ad Al Baghdadi dopo la conquista di Mosul da parte del gruppo terroristico ...

... con la solita accusa di agire come "estensione deidel Partito dei lavoratori del ... inviando loro dal 2020 anche ex combattentidi supporto: "Almeno 5mila mercenari", segnala un ......un "accordo di massima" per salvaguardare le commesse petrolifere quando migliaia di... che per la maggior parte, hanno come obiettivo di raggiungere il centro Europa la Germania ...Cremonesi, grande inviato del Corsera, ha intervistato il ministro degli Esteri dopo la sua missione negli Stati Uniti. A lui la mia solidarietà per aver cercato di dare spessore alle parole del minis ...L’ex attaccante del Khabat Club di Erbil aveva giurato fedeltà ad Al Baghdadi dopo la conquista di Mosul da parte del gruppo terroristico ...