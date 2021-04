Genoa, Strootman: «Milan? San Siro è speciale. Voglio restare in Serie A» (Di venerdì 16 aprile 2021) Kevin Strootman si racconta: ecco le parole del centrocampista del Genoa verso la gara contro il Milan, anche sul futuro Kevin Strootman si racconta ai microfoni di Sky Sport: le parole del centrocampista del Genoa. Genoa – «Qui al Genoa è diverso: qui mi sentivo e mi sento bene. Siamo una squadra forte, dobbiamo migliorare ancora per salvarci ma siamo sulla strada giusta. La mia prima volta contro il Milan? Nel 2013. Segnò Mattia, io su rigore e finì 2-2. Le partite a San Siro sono sempre speciali, noi andremo per fare risultato: è la cosa che conta per noi». FUTURO – «Questa è una cosa complicata, non so che cosa voglia fare con me quest’estate il Marsiglia. Io mi trovo bene qui, è sicuro. Abbiamo ancora 8 partite, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Kevinsi racconta: ecco le parole del centrocampista delverso la gara contro il, anche sul futuro Kevinsi racconta ai microfoni di Sky Sport: le parole del centrocampista del– «Qui alè diverso: qui mi sentivo e mi sento bene. Siamo una squadra forte, dobbiamo migliorare ancora per salvarci ma siamo sulla strada giusta. La mia prima volta contro il? Nel 2013. Segnò Mattia, io su rigore e finì 2-2. Le partite a Sansono sempre speciali, noi andremo per fare risultato: è la cosa che conta per noi». FUTURO – «Questa è una cosa complicata, non so che cosa voglia fare con me quest’estate il Marsiglia. Io mi trovo bene qui, è sicuro. Abbiamo ancora 8 partite, ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Strootman Strootman: "Al Genoa sto bene, voglio dare il massimo per rimanere in Serie A" ...al rilancio del Genoa , che con lui in campo e Ballardini in panchina ha ripreso la marcia verso una salvezza che sembra sempre più vicina. Fondamentale per il gioco dei rossoblù, Kevin Strootman ha ...

Genoa, allarme "giallo": Radovanovic e gli altri diffidati saltano il Milan? Sono i diffidati del Genoa che se impiegati col Milan rischierebbero con un giallo a carico di ... Gli esterni sarebbero Czyborra e Biraschi in mezzo Strootman, Badely è ancora Rovella in attacco Destro ...

Probabili formazioni Milan-Genoa: aggiornamenti MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Romag ...

