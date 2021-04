Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo una sosta (Di venerdì 16 aprile 2021) Due sciatori che stavano praticando fuoripista sono morti travolti da una valanga che si è staccata sullo Jof di Montasio (la terza montagna più alta del Friuli), sul versante nord-est. L’incidente è avvenuto tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte, in provincia di Udine, a una quota di circa 2mila metri. Un terzo sciatore si è salvato solo per caso: è stato lui a raccontare che il gruppetto stava facendo sci fuoripista su neve fresca quando è venuta giù la valanga. Lui si è salvato solo grazie a una breve sosta che stava facendo durante la discesa: la valanga lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Duecheno praticando fuoripista sonoda unache si è staccataJof di(la terza montagna più alta del), sul versante nord-est. L’incidente è avvenuto tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte, in provincia di Udine, a una quota di circa 2mila metri. Unsciatore si èto solo per: è stato lui a raccontare che il gruppettosci fuoripista su neve fresca quando è venuta giù la. Lui si èto solo grazie a una brevechedurante la discesa: lalo ha ...

Advertising

zazoomblog : Friuli travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Valanga in #Friuli: morti i due escursionisti travolti. Salvo il terzo che lanciato l'allarme - news_mondo_h24 : Tragedia in Friuli, due escursionisti travolti e uccisi da una valanga - zazoomblog : Valanga in Friuli travolti e uccisi due sciatori - #Valanga #Friuli #travolti #uccisi - StraNotizie : Friuli, due escursionisti travolti e uccisi da una valanga -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli travolti Valanga in Friuli, morti due sciatori Le vittime erano sul gruppo del Jof Fuart, nella gola nord est, a Camporosso Valbruna, in provincia di Udine Due sciatori sono morti travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia. I due corpi sono stati recuperati e portati al campo base. E' in corso il recupero di un terzo sciatore illeso, che ha dato l'allarme. Le vittime ...

Friuli, due escursionisti travolti e uccisi da una valanga Alle operazioni hanno partecipato tre elicotteri della Protezione Civile del Friuli Veneiza Giulia, ... In questi minuti sono in corso le operazioni di recupero delle salme dei due sportivi travolti e ...

Grossa valanga sulle montagne del Friuli, ci sono due morti La tragedia è avvenuta sullo Jof di Montasio: a trovare i due corpi gli elicotteri di Protezione civile, elisoccorso e da un velivolo giunto dal Veneto con cani da valanga. A lanciare l’allarme è stat ...

Valanga in Friuli, morti due sciatori Le vittime erano sul gruppo del Jof Fuart, nella gola nord est, a Camporosso Valbruna, in provincia di Udine Due sciatori sono morti travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia. I due corpi sono ...

Le vittime erano sul gruppo del Jof Fuart, nella gola nord est, a Camporosso Valbruna, in provincia di Udine Due sciatori sono mortida una valanga inVenezia Giulia. I due corpi sono stati recuperati e portati al campo base. E' in corso il recupero di un terzo sciatore illeso, che ha dato l'allarme. Le vittime ...Alle operazioni hanno partecipato tre elicotteri della Protezione Civile delVeneiza Giulia, ... In questi minuti sono in corso le operazioni di recupero delle salme dei due sportivie ...La tragedia è avvenuta sullo Jof di Montasio: a trovare i due corpi gli elicotteri di Protezione civile, elisoccorso e da un velivolo giunto dal Veneto con cani da valanga. A lanciare l’allarme è stat ...Le vittime erano sul gruppo del Jof Fuart, nella gola nord est, a Camporosso Valbruna, in provincia di Udine Due sciatori sono morti travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia. I due corpi sono ...