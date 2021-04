FP1 MotoGP: Vinales al comando ma a tenere banco è Marquez (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra le curve e i saliscendi dell’affascinante circuito di Portimao la MotoGP è scesa in pista per la prima sessione ufficiale del GP del Portogallo, la FP1. Il primo approccio alla pista dei piloti serviva necessariamente per prendere confidenza col tracciato e con le proprie moto. Infatti tra test e doppia gara l’unica pista dove si è girato fino al momento è quella di Losail. Una pista per altro molto particolare quella Qatariota dove la potenza del motore fa la differenza. L’altro tema di questo primo turno era il tanto atteso ritorno in pista del fenomeno Marc Marquez dopo quasi 1 anno di assenza per infortunio. Si è partiti in mattinata su una pista abbastanza umida che non ha permesso ai piloti di spingere. Solo verso il termine della FP1 si sono abbassati i tempi e abbiamo potuto gioire di qualche sussulto. GP del Portogallo, FP1: I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra le curve e i saliscendi dell’affascinante circuito di Portimao laè scesa in pista per la prima sessione ufficiale del GP del Portogallo, la FP1. Il primo approccio alla pista dei piloti serviva necessariamente per prendere confidenza col tracciato e con le proprie moto. Infatti tra test e doppia gara l’unica pista dove si è girato fino al momento è quella di Losail. Una pista per altro molto particolare quella Qatariota dove la potenza del motore fa la differenza. L’altro tema di questo primo turno era il tanto atteso ritorno in pista del fenomeno Marcdopo quasi 1 anno di assenza per infortunio. Si è partiti in mattinata su una pista abbastanza umida che non ha permesso ai piloti di spingere. Solo verso il termine della FP1 si sono abbassati i tempi e abbiamo potuto gioire di qualche sussulto. GP del Portogallo, FP1: I ...

Motogp: in FP1 Marquez convince Sapevamo che Marc Marquez fosse un osso duro, ma vederlo in FP1 in terza posizione davanti al suo compagno di squadra Pol Espargarò fa effetto. Il lungo stop di nove mesi non ha intaccato la classe ...

Honda: "Essere in griglia domenica è già una vittoria per Marc" Santi Hernandez, capo tecnico di Marc Marquez, minimizza l'euforia generata dal terzo tempo al ritorno del pilota della Honda, insistendo sul fatto che la cosa più importante è che il pilota ritrovi g ...

