Florentino non molla, seconda lettera di interesse per Autostrade (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid Florentino Perez non molla la partita Autostrade. Il businessman spagnolo, patron del gigante delle infrastrutture iberico Acs, ha inviato una seconda lettera ad Atlantia (gruppo Benetton) per ribadire il proprio interesse per Autostrade per l’Italia. Il gruppo guidato dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez punterebbe a integrare i due gruppi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Real MadridPerez nonla partita. Il businessman spagnolo, patron del gigante delle infrastrutture iberico Acs, ha inviato unaad Atlantia (gruppo Benetton) per ribadire il proprioperper l’Italia. Il gruppo guidato dal presidente del Real Madrid,Perez punterebbe a integrare i due gruppi L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Florentino non Aspi: stretta finale su negoziato ma svolta difficile domani in cda Atlantia ... anche alla luce del recente interessamento della Acs di Florentino Perez, tuttavia al momento ... ristori che sono sul tavolo del Governo ma su cui non vi e' ancora alcuna certezza giuridica. In ...

Autostrade, gli spagnoli non mollano su Aspi Un po' come gli piace fare quando vuole acquistare un fuoriclasse per il suo Real Madrid a tutti i costi, Florentino Perez non molla la presa su Autostrade per l'Italia, con Acs che prova l'insidioso inserimento nella trattativa per la cessione della quota di maggioranza di Aspi. La società spagnola ha ...

Atlantia convoca assemblea per esame offerta CDP per ASPI. ACS conferma interesse (Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha deliberato di convocare entro il 28 maggio 2021 l'assemblea degli azionisti della società per l'esame dell'offerta di ...

Atlantia: da Perez seconda lettera per Aspi Acs , il gruppo guidato da Florentino Perez, ha inviato una "seconda lettera" ad Atlantia, ribadendo il proprio interesse per Aspi ed in cui viene specificato che Acs punta ad "integrare" Aspi per cos ...

