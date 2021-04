Ferrovie dello Stato: premio per i dirigenti nonostante mezzo miliardo di perdite (Di venerdì 16 aprile 2021) nonostante i treni a lungo fermi, il rosso di 562 milioni e quasi 1,4 miliardi di euro di contributi pubblici, l’amministratore delegato Gianfranco Battisti e altri 941 fortunati stanno per ricevere la parte variabile dello stipendio per i “risultati raggiunti” Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 16 aprile 2021)i treni a lungo fermi, il rosso di 562 milioni e quasi 1,4 miliardi di euro di contributi pubblici, l’amministratore delegato Gianfranco Battisti e altri 941 fortunati stanno per ricevere la parte variabilestipendio per i “risultati raggiunti”

