F1, incidente per Charles Leclerc! Ferrari distrutta alla Rivazza 2. “Chiedo scusa” (Di venerdì 16 aprile 2021) Charles Leclerc ha concluso con un incidente il suo venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia-Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari alla curva denominata Rivazza 2 ed è finito contro le barriere. La macchina è distrutta e costringerà i meccanici a un lavoro supplementare nella serata odierna, in modo da renderla utilizzabile per le prove libere 3 e le qualifiche in programma domani. Un vero e proprio peccato per il giovane del Principato, perché si era distinto durante le due sessioni. Nella FP2 aveva firmato il quinto tempo, subito alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, nella graduatoria in cui svettano le due Mercedes. Purtroppo, a tre minuti dalla bandiera a scacchi, un ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)Leclerc ha concluso con unil suo venerdì di prove libere a Imola, dove va in scena il GP di Emilia-Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha perso il controllo della suacurva denominata2 ed è finito contro le barriere. La macchina èe costringerà i meccanici a un lavoro supplementare nella serata odierna, in modo da renderla utilizzabile per le prove libere 3 e le qualifiche in programma domani. Un vero e proprio peccato per il giovane del Principato, perché si era distinto durante le due sessioni. Nella FP2 aveva firmato il quinto tempo, subito alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, nella graduatoria in cui svettano le due Mercedes. Purtroppo, a tre minuti dbandiera a scacchi, un ...

Ultime Notizie dalla rete : incidente per Precipita da Polluce, morto alpinista diciassettenne ...per circa 200 metri dopo aver perso l'equilibrio mentre maneggiava i suoi ramponi. Lo ha ricostruito la polizia del Canton Vallese, intervenuta sul posto con l'elisoccorso di Air Zermatt. L'incidente ...

Appello di Piera Maggio: 'Date pace a questa famiglia' Pur avendo contezza dell'incidente e pur possedendo tracce di vernice della macchina, che aveva ... Per non parlare della testimonianza chiave del sordomuto Battista Della Chiave, che giurava di aver ...

Oroscopo settimanale 19-25 aprile: momenti piacevoli per Ariete, Cancro teso L'oroscopo dal 19 al 25 aprile e le previsioni astrologiche dedicate ai 12 segni zodiacali: Leone riflessivo, Vergine romantica ...

Tragico incidente sul lavoro, muore operaio di Cisterna Tragedia questa mattina intorno alle 10 a Pomezia, dove ha perso la vita un operaio di 55 anni, residente a Cisterna di Latina. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, mentre stava lavora ...

