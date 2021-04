F1 GP Emilia-Romagna Imola 2021, prove libere 2: risultati e classifica, Bottas il più veloce (Di venerdì 16 aprile 2021) Valtteri Bottas su Mercedes è ancora il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 sul circuito di Imola. Il finlandese ha confermato quanto fatto al mattino piazzandosi al primo posto con il tempo di 1’15”551. Alle sue spalle ancora Lewis Hamilton, distante appena 10 millesimi, terzo Pierre Gasly su AlphaTauri (+0”078). A seguire le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, ma il monegasco termina al muro alla Rivazza a quattro minuti dal termine delle FP2. In top-10 anche l’italiano Giovinazzi (9° su Alfa Romeo). È durata pochi minuti la seconda sessione di libere per Max Verstappen, rientrato a causa di un problema di natura tecnica sulla sua Red Bull. I piloti torneranno in pista a ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Valtterisu Mercedes è ancora il piùnella seconda sessione didel Gran Premio dell’di Formula 1 sul circuito di. Il finlandese ha confermato quanto fatto al mattino piazzandosi al primo posto con il tempo di 1’15”551. Alle sue spalle ancora Lewis Hamilton, distante appena 10 millesimi, terzo Pierre Gasly su AlphaTauri (+0”078). A seguire le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, ma il monegasco termina al muro alla Rivazza a quattro minuti dal termine delle FP2. In top-10 anche l’italiano Giovinazzi (9° su Alfa Romeo). È durata pochi minuti la seconda sessione diper Max Verstappen, rientrato a causa di un problema di natura tecnica sulla sua Red Bull. I piloti torneranno in pista a ...

