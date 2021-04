Europa League: 1 - 1 con l'Ajax, Roma in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) La Roma e' qualificata alla semifinale di Europa League. Nel ritorno dei quarti ha pareggiato 1 - 1 con l'Ajax dopo aver vinto 2 - 1 all'andata Roma (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Lae' qualificata alladi. Nel ritorno dei quarti ha pareggiato 1 - 1 con l'dopo aver vinto 2 - 1 all'andata(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Dzeko dopo Roma - Ajax: "La fascia? Difficile da accettare, ma conta solo la squadra" La Roma raggiunge la semifinale di Europa League dopo un doppio confronto durissimo contro l'Ajax. Decisiva ai fini della qualificazione la rete di Edin Dzeko , che ha fissato il punteggio della sfida dell'Olimpico sull'1 - 1. L'...

Europa League: 1 - 1 con l'Ajax, Roma in semifinale La Roma e' qualificata alla semifinale di Europa League. Nel ritorno dei quarti ha pareggiato 1 - 1 con l'Ajax dopo aver vinto 2 - 1 all'andata ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, ...

Pogba punge la Roma: "Vogliamo vincere l'Europa League, e la storia con loro..." (Getty Images) “Adesso giocheremo contro la Roma, ci faremo trovare pronti. Conosciamo la nostra storia con loro, anche questo può avere un ruolo. Il nostro obiettivo è conquistare il trofeo, quindi dovremo batterli ...

