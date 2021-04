Enrico Ruggeri torna su Gassmann: "Se denunci le feste, fallo con tutto" (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Ruggeri ha spiegato il senso del suo tweet contro Alessandro Gassmann, ha attaccato Giuseppe Conte e la narrazione della pandemia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021)ha spiegato il senso del suo tweet contro Alessandro, ha attaccato Giuseppe Conte e la narrazione della pandemia

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri: 'Su Gassmann solo una battuta. Se denunci assembramenti, devi farlo pure con rapine e spaccio' Sui social sono esplosi i commenti, ad intervenire anche il cantante Enrico Ruggeri. 'Grande attore e regista... con un po' di nostalgia per i tempi andati della Germania Est', le sue parole. Una ...

Enrico Ruggeri: "Gassmann? Se denunci gli assembramenti, devi farlo anche con le rapine e gli spacciatori" Si dividono i commenti, si sprecano gli insulti e interviene anche il cantante Enrico Ruggeri con un tweet : "Grande attore e regista... con un po' di nostalgia per i tempi andati della Germania Est..

Restrizioni anti Covid, Ruggeri risponde a Gassmann: la polemica Una frecciata su Twitter tra uomini di spettacolo, che nasconde l’insofferenza sulle limitazioni a contrasto dell’epidemia da Covid-19. Non è la ...

Enrico Ruggeri torna su Gassmann: "Se denunci le feste, fallo con tutto" Alessandro Gassmann è tra gli argomenti preferiti degli ultimi giorni sui social. Il motivo è nella denuncia di una festa all'interno del suo condominio in violazione delle attuali norme contro il con ...

