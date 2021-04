Enrico Ruggeri bastona Gassmann: “Se segnali le feste devi denunciare anche gli spacciatori” (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr — Tra attori con l’hobby della delazione, beghine dello star system che si raccomandano di «rispettare le regole» e l’ondata di mitomania che impone di mostrare le foto della vaccinazione, le dichiarazioni di Enrico Ruggeri uscite stamattina sul Corriere sono una ventata di aria fresca e, soprattutto pulita. Il cantante l’altro ieri è finito nella bufera per aver dato ad Alessandro Gassmann del nostalgico della Germania Est, dopo che questi aveva chiamato la polizia per una festa che si svolgeva nel suo condominio. L’opinione degli utenti social si è fortemente polarizzata, tra chi dava del delatore (e altri epiteti più coloriti) all’attore e chi invece sosteneva la necessità di segnalare senza pietà chi non accetta più di vivere in una distopia ceauseschiana e trasgredisce le norme di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr — Tra attori con l’hobby della delazione, beghine dello star system che si raccomandano di «rispettare le regole» e l’ondata di mitomania che impone di mostrare le foto della vaccinazione, le dichiarazioni diuscite stamattina sul Corriere sono una ventata di aria fresca e, soprattutto pulita. Il cantante l’altro ieri è finito nella bufera per aver dato ad Alessandrodel nostalgico della Germania Est, dopo che questi aveva chiamato la polizia per una festa che si svolgeva nel suo condominio. L’opinione degli utenti social si è fortemente polarizzata, tra chi dava del delatore (e altri epiteti più coloriti) all’attore e chi invece sosteneva la necessità di segnalare senza pietà chi non accetta più di vivere in una distopia ceauseschiana e trasgredisce le norme di ...

