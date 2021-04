Elisa Isoardi abbandona L’Isola dei Famosi | la decisione inaspettata

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 16 aprile 2021)ha deciso diredei. Ladella conduttrice è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel corso dell’ultima puntata andata in onda nella serata di ieri, 15 aprile. Proprio qualche giorno fa, l’ormai ex naufraga era stata protagonista di uno spiacevole episodio. Infatti, mentre stava cucinando le fiamme del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.