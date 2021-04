Elezioni comunali a Roma, il Pd: 20 giugno data delle primarie (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 aprile 2021 - Il Pd di Roma convocherà martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio e porterà la proposta del 20 giugno come data per le primarie . "Il futuro di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021), 16 aprile 2021 - Il Pd diconvocherà martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio e porterà la proposta del 20comeper le. "Il futuro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali Elezioni comunali a Roma, il Pd: 20 giugno data delle primarie "Il futuro di Roma è il futuro dell'Italia - dichiarano i segretari dem di Roma e Lazio Andrea Casu e Bruno Astorre - e le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento fondamentale". In nome ...

L'effetto 'farfalla' sulla politica lucerina ...quattro posizioni non certo vicine ed evidentemente non concordate dai singoli consiglieri comunali ... magari cominciando dalle posizioni da assumere per le elezioni provinciali. E sarebbe solo l'...

“Solo con Zingaretti il Pd si riprende Roma, Raggi ultima per fiducia e FdI al 23%” "Solo con Zingaretti il Pd si riprende Roma, Raggi ultima per fiducia e FdI al 23%". Politica - Elezioni comunali nella capitale - Sondaggio Winpoll pubblicato oggi dal Sole 24 Ore ...

Elezioni comunali a Roma, il Pd: 20 giugno data delle primarie Martedì tavolo di coalizione, con un monito: "Siamo noi il primo partito della capitale: lo dicono i sondaggi" ...

