Egitto | Draghi | ' cittadinanza Zaki? Iniziativa parlamentare | governo non coinvolto'

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - La questione della concessione dellaitaliana a Patrickè "un'in cui ilal momento non è". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa.

Con questo voto, nel Senato italiano si torna a parlare die di diritti umani. Un passo ... Non dimentichiamo che pochi giorni fa, il premier Marioha scatenato una crisi tra Italia e ...Attesa inutilmente la rettifica richiesta a, Erdogan si è dato ad offenderlo, senza ottenere ... I nostri rapporti con l'hanno fatto prevalere la ragion di Stato alla tutela della memoria ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) - La questione della concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki è "un'iniziativa parlamentare in cui il governo al momento non è coinvolto". Lo ha affermato il pr ...Il 14 aprile il Senato ha approvato un ordine del giorno che chiede di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, attivista egiziano accusato di propaganda sovversiva detenuto in patria in att ...