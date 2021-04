Dal 26 aprile ok al calcetto | da maggio fino a 1 000 spettatori negli stadi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Riparte lo sport all aperto, per gli amatori e per i tifosi. Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporr nei prossimi giorni al Cdm si indicher la possibilit di tornare dal 26a ...

Riparte lo sport all aperto, per gli amatori e per i tifosi. Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporr nei prossimi giorni al Cdm si indicher la possibilit di tornare26a fare sport anche di contatto -calcetto alle partite di altre discipline - nelle regioni in zona gialla. Lo apprende l ANSA da fonti governative. In zona gialla da sabato 1 maggio ...In una conferenza stampa insieme al ministro della Salute Roberto Speranza il premier Mario Draghi ha spiegato che26ci saranno riaperture progressive e significative. Con la reintroduzione della fascia gialla tornano a scuola tutti gli studenti (scuole superiori comprese) ma non in zona rossa. Aperti ...Il 20 aprile l'Ema - l'Agenzia europea del farmaco - comunicherà i risultati della sua valutazione sul vaccino Covid-19 Janssen, prodotto da Johnson & Johnson, relativo a casi di eventi tromboembolici ...Dal 26 aprile si torna in classe: tutti i ragazzi nelle zone gialle e arancioni siederanno ai loro banchi; nelle zone rosse torneranno tutti a scuola fino alla terza media - ...