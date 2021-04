Covid: Gsk-Vir, da Ema revisione monoclonale (Di venerdì 16 aprile 2021) GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology hanno annunciato oggi che l’AgeEma) ha avviato una revisione di Vir-7831, un anticorpo monoclonale a doppia azione sperimentale, per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e di peso pari o superiore a 40 kg) con Covid-19 che non richiedono integrazione di ossigeno e che sono ad alto rischio di progredire in una forma grave di malattia. E’ quanto si legge in una nota Gsk. La revisione è condotta dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema e fornirà raccomandazioni a livello di Ue per le autorità nazionali che possono prendere decisioni basate sull’evidenza sull’uso precoce del medicinale, prima di qualsiasi domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio. La revisione includerà i dati di un’analisi ad ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology hanno annunciato oggi che l’AgeEma) ha avviato unadi Vir-7831, un anticorpoa doppia azione sperimentale, per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e di peso pari o superiore a 40 kg) con-19 che non richiedono integrazione di ossigeno e che sono ad alto rischio di progredire in una forma grave di malattia. E’ quanto si legge in una nota Gsk. Laè condotta dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema e fornirà raccomandazioni a livello di Ue per le autorità nazionali che possono prendere decisioni basate sull’evidenza sull’uso precoce del medicinale, prima di qualsiasi domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio. Laincluderà i dati di un’analisi ad ...

