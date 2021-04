Covid-19, tornano a crescere le vittime. Rezza: ipotesi terza dose contro varianti per vaccini a due dosi (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i contagiati da coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore e 429 i decessi. Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 16.974 mentre le vittime 380. In aumento i tamponi (327.704 oggi contro i 319.633 di ieri) per un tasso di positività che scende al 4,86% In totale i casi da inizio epidemia sono 3.842.079, i morti 116.366. Gli attualmente positivi sono 506.738 (-3.285 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.218.975 (+18.779). In isolamento domiciliare ci sono 478.629 persone (-2.390 rispetto a ieri).Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime (ieri 380). In aumento i tamponi (327.704 oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i contagiati da coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore e 429 i decessi. Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 16.974 mentre le380. In aumento i tamponi (327.704 oggii 319.633 di ieri) per un tasso di positività che scende al 4,86% In totale i casi da inizio epidemia sono 3.842.079, i morti 116.366. Gli attualmente positivi sono 506.738 (-3.285 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.218.975 (+18.779). In isolamento domiciliare ci sono 478.629 persone (-2.390 rispetto a ieri).Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le(ieri 380). In aumento i tamponi (327.704 oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid tornano Covid: Trieste si prepara al 26 aprile, tutti in strada ...tempo ad annunciare che l'ipotesi del 26 aprile zona gialla è "un rischio ragionato" e che tornano ... osserva le regole anti - Covid con la mascherina ben alzata. Forse il distanziamento in alcuni casi ...

Covid, da lunedì Campania e Toscana in zona arancione Zona arancione confermata anche per la Toscana: la Regione ha spiegato che dalle 14 di sabato tornano in arancione anche le province di Firenze e Prato, rimaste rosse dalla settimana precedente.

Riaperture dal 26 aprile, zona gialla, cosa cambia: scuola, pass, ristoranti, sport, cinema, teatri, spiagge Riaperture 26 aprile: con il ripristino della zona gialla tutte le restrizioni che cadono e che restano, cinema, sport, ristoranti, bar ...

Il premier Draghi: "Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Per le riaperture priorità a scuola e attività all'aperto" Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale Decreto Legge non la prevedev ...

