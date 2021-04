Coronavirus a Nettuno | 281 positivi | i dati di oggi 16 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono quindici i casi diregistrati anelle ultime 48 ore. Quattordici sono stati posti in isolamento domiciliare, uno è stato ricoverato. Tre casi seguiti a domicilio sono stati trasferiti in una struttura ospedaliera. Gli attualmentesono 281 di cui 18 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

Si registrano sette nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. Sei sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Si registrano anche 19 guarigioni. Gli attualmente positivi scendono a 266 di cui 14 ospedalizzati.