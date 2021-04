Concorso Infermieri Teramo, 90 posti a tempo indeterminato: chi partecipa, come fare domanda, prove (Di venerdì 16 aprile 2021) *aggiornamento del 16/04/2021: il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione fino al 16 maggio 2021. Leggi l’avviso Il BUR Abruzzo n.32 del 19 febbraio 2021 dà notizia di nuove assunzioni nella Sanità regionale. Pubblicato il bando del Concorso Infermieri Teramo per il reclutamento di 90 unità in categoria D a tempo indeterminato presso l’Asl Teramo. Dei posti a disposizione, 45 sono riservati al personale interno con contratto precario. La selezione è per titoli ed esami. Atteso il bando in Gazzetta per avviare ufficialmente il Concorso. Intanto vediamo come partecipare e prove da ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 aprile 2021) *aggiornamento del 16/04/2021: il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono presentare ladizione fino al 16 maggio 2021. Leggi l’avviso Il BUR Abruzzo n.32 del 19 febbraio 2021 dà notizia di nuove assunzioni nella Sanità regionale. Pubblicato il bando delper il reclutamento di 90 unità in categoria D apresso l’Asl. Deia disposizione, 45 sono riservati al personale interno con contratto precario. La selezione è per titoli ed esami. Atteso il bando in Gazzetta per avviare ufficialmente il. Intanto vediamore eda ...

