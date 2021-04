Concorso ATA 24 mesi, bandi Usr: requisiti e modalità. Domande dal 23 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Concorso ATA 24 mesi, si aggiorna la prima fascia. E' la graduatoria da cui annualmente vengono conferiti i ruoli del profilo ATA. Quest'anno il rapporto tra ata 24 mesi e ata terza fascia è particolarmente complesso per la scelta della provincia. Le Domande potranno essere presentate tramite Istanze online dal 23 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021)ATA 24, si aggiorna la prima fascia. E' la graduatoria da cui annualmente vengono conferiti i ruoli del profilo ATA. Quest'anno il rapporto tra ata 24e ata terza fascia è particolarmente complesso per la scelta della provincia. Lepotranno essere presentate tramite Istanze online dal 23. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Concorso ATA UIL SCUOLA - TRENTINO * CONCORSO COLLABORATORI SCOLASTICI: " LETTERA APERTA A FUGATTI E BISESTI, COPRIRE I POSTI VACANTI E DARE STABILITA ALLE SCUOLE " Il concorso non riesce a centrare il primo bersaglio; UIL Scuola chiede non si fallisca anche il ... procede il Ministero dell'Istruzione per quanto di riferimento a tutto il personale ATA, per la ...

Mobilità docenti 2021: dopo il 13 aprile stop a cambio preferenze, ma si può revocare domanda. Come fare ... ad esempio, l'aggiunta: della data di svolgimento di un concorso dichiarato tra i titoli; della ... Tutte le info utili con le date per docenti, Ata e personale educativo. ORDINANZE [PDF] e VIDEO GUIDA

Sciopero scuola 6 maggio dei sindacati di base, chiedono 250 euro mensili di indennità di rischio Docenti e personale Ata sono chiamati a scioperare dai sindacati di base Unicobas, USB e Cobas Sardegna il prossimo 6 maggio.L’elenco delle rivendicazioni è lungo. Si parte dalla protesta contro il Pr ...

Personale Ata a Catanzaro, la grande corsa. Migliaia a caccia di un lavoro C’è tempo fino al prossimo 22 aprile per presentare domanda di accesso alla graduatoria di terza fascia per il personale Ata nelle scuole. Le nuove graduatorie, che avranno validità per il prossimo tr ...

