Avete ancora questo computer? Oggi vale 9.000 euro (Di venerdì 16 aprile 2021) computer, attenzione a questo dispositivo diventato molto raro: vale un tesoro e potrebbe essere nelle case di molti italiani Capita spesso di conservare un computer vecchio o addirittura obsoleto. I motivi possono essere diversi: abitudine, dimenticanza, affezione e tanti altri ancora. Magari un dispositivo che lasciamo in una casa di campagna, in un’abitazione estiva, o L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 16 aprile 2021), attenzione adispositivo diventato molto raro:un tesoro e potrebbe essere nelle case di molti italiani Capita spesso di conservare unvecchio o addirittura obsoleto. I motivi possono essere diversi: abitudine, dimenticanza, affezione e tanti altri. Magari un dispositivo che lasciamo in una casa di campagna, in un’abitazione estiva, o L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

pietroraffa : Avete ancora un giornale - online o offline, non importa - di riferimento? - carmelitadurso : Amiciiiii..grazie ancora per l amore forte con cui avete seguito #domenicalive ??e baci a @giuliasalemi #prelemi - reportrai3 : Avete testato il vaccino su voi stessi. «Quando è scoppiata la pandemia, non potevamo permetterci di perdere perso… - rodiglianogaia : RT @imsexytomlinson: Ditemi quello che volete ma loro, dopo tutto questo tempo, sono ancora amici e sono sicura che lo saranno per sempre.… - Ugatarta : RT @Ninamimi85: Ma voi avete visto rondini in giro quest'anno? Io ancora manco una... -

Ultime Notizie dalla rete : Avete ancora Nba, LaMarcus Aldridge annuncia il ritiro dal basket In un gioco che cambia continuamente mi avete chiesto di venire e fare ciò che meglio potessi fare. Mi spiace non essere riuscito a restare ancora ma mi ha fatto piacere entrare a far parte del ...

'Siamo i Coma_Cose, musicisti e fidanzati: Sanremo ci ha lanciati, ora il nuovo disco' Che rapporto avete con la provincia? 'Ne siamo scappati, eppure per quanto se ne fugga, qualcosa ... Il festival di Sanremo è come un vecchio leone che ruggisce ancora nonostante i social'. Siete stati ...

Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...

"Grande Roberto: il premio te lo meriti tutto" La gioia del vecchio amico, l’orgoglio di Anna Brunero Mati è cresciuto con lui a Vergaio: "Quante avventure sull’Ami 8". Sorella entusiasta. Biffoni e Mangani: "Ti aspettiamo a Prato" ...

In un gioco che cambia continuamente michiesto di venire e fare ciò che meglio potessi fare. Mi spiace non essere riuscito a restarema mi ha fatto piacere entrare a far parte del ...Che rapportocon la provincia? 'Ne siamo scappati, eppure per quanto se ne fugga, qualcosa ... Il festival di Sanremo è come un vecchio leone che ruggiscenonostante i social'. Siete stati ...In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...Brunero Mati è cresciuto con lui a Vergaio: "Quante avventure sull’Ami 8". Sorella entusiasta. Biffoni e Mangani: "Ti aspettiamo a Prato" ...