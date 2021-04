Anzio: al via gli interventi di riqualificazione del Cimitero Comunale (Di venerdì 16 aprile 2021) Al Cimitero Comunale sono in corso tutta una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione dell’intera area. “L’emergenza sanitaria ha in parte rallentato alcuni interventi, – afferma il Consigliere Comunale delegato, Angelo Mercuri – ma la riqualificazione dell’intera area e l’avvio di nuove opere al Cimitero Comunale rappresentano una priorità della nostra azione di governo. Grazie a tutti gli operatori ed ai dipendenti per il lavoro che stanno svolgendo”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Alsono in corso tutta una serie difinalizzati alladell’intera area. “L’emergenza sanitaria ha in parte rallentato alcuni, – afferma il Consiglieredelegato, Angelo Mercuri – ma ladell’intera area e l’avvio di nuove opere alrappresentano una priorità della nostra azione di governo. Grazie a tutti gli operatori ed ai dipendenti per il lavoro che stanno svolgendo”. su Il Corriere della Città.

