Amici spoiler |  ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Amici

Leggi su funweek

(Di venerdì 16 aprile 2021) Come di consueto le puntate del serale di20 vengono registrate il giovedì, così Il Vicolo delle News riporta sempre succulente anticipazioni di ciò che vedremo il sabato successivo: attenzione agli spoiler che seguiranno.20, anticipazionidel 17 aprile Lache andrà in onda domani 17 aprile vedrà un allievo lasciare la casetta dopo tre manche di gara: nella prima fase il primo ad andare in ballottaggio sarà il cantante Tancredi, che ha perso il guanto di sfida contro Sangiovanni. Serena, poi, risulterà la perdente nello scontro con Alessandro. Leggi anche: >>2021, “ho ricevuto minacce”: Rosa si sfoga su Instagram. Cosa è successo dopo l’eliminazione La seconda manche vedrà trionfare Alessandro su Sangiovanni con una buonissima performance del Don ...