Alitalia | Draghi | ' debito buono se poi andrà avanti con proprie ali | deve essere autonoma'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Il debito è buono solo se viene fatta una riforma della società tale che andrà vanti con le proprie ali e non avrà bisogno di essere continuamente sussidiata come è stato negli ultimi 20 anni e sia utilizzato" per avere "una società in modo che sia autonoma", mentre il debito è cattivo se si traduce in "un sussidio senza un piano industriale, societario". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa, a proposito della situazione di Alitalia.

Ultime Notizie Roma del 16 - 04 - 2021 ore 13:10
confronto su recovery Plan per riprendere draghi dopo l'alta velocità Salerno Reggio Calabria è l'estensione della Torino Venezia sul futuro di Alitalia

Ultime Notizie Roma del 16 - 04 - 2021 ore 11:10
confronto su recovery Plan per il premier draghi dopo l'alta velocità Salerno Reggio Calabria è l'estensione della Torino Venezia sul futuro di Alitalia

Alitalia, Zingaretti a Draghi: "No a trasformazione in piccola compagnia, serve coraggio e ambizione" Roma - “Le notizie stampa che leggiamo in queste ore sul destino di Alitalia destano grande preoccupazione. Non possiamo accettarne la trasformazione in una piccola compagnia aerea, con una drastica r ...

Alitalia, Zingaretti scrive a Draghi: “No alla trasformazione in piccola compagnia” Nicola Zingaretti: "Serve coraggio ed ambizione per far uscire Alitalia dalla crisi e mettere la compagnia in grado di competere in Europa e nel mondo" ...

