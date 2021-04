Action day nella Terra dei Fuochi, sanzioni e sequestri attività per smaltimento illecito di rifiuti (Di venerdì 16 aprile 2021) NAPOLI – Action day interforze dei comuni di Casalnuovo di Napoli e Marcianise (Caserta), ricadenti nell’area della cosiddetta Terra dei Fuochi, che ha visto in azione 22 equipaggi per un totale di 53 unità interforze impegnate a presidiare i siti in cui abitualmente vengono abbandonati illecitamente rifiuti.Controllate sei attività imprenditoriali e commerciali, di cui 4 sequestrate. Tra queste, un’officina meccanica su un area di 3mila metri quadrati con grandi quantità di rifiuti, totalmente priva di autorizzazione.Sono 67 le persone identificate, di cui 6 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e quattro persone sanzionate. Sono invece 93 i veicoli controllati, circa 4.350 metri quadrati il volume delle aree sequestrate, circa 1.750 i metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati. Comminate sanzioni per complessivi 48mila euro.I reati contestati nell’ambito dell’operazione sono gestione e smaltimento illecito dei rifiuti. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) NAPOLI – Action day interforze dei comuni di Casalnuovo di Napoli e Marcianise (Caserta), ricadenti nell’area della cosiddetta Terra dei Fuochi, che ha visto in azione 22 equipaggi per un totale di 53 unità interforze impegnate a presidiare i siti in cui abitualmente vengono abbandonati illecitamente rifiuti.Controllate sei attività imprenditoriali e commerciali, di cui 4 sequestrate. Tra queste, un’officina meccanica su un area di 3mila metri quadrati con grandi quantità di rifiuti, totalmente priva di autorizzazione.Sono 67 le persone identificate, di cui 6 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e quattro persone sanzionate. Sono invece 93 i veicoli controllati, circa 4.350 metri quadrati il volume delle aree sequestrate, circa 1.750 i metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati. Comminate sanzioni per complessivi 48mila euro.I reati contestati nell’ambito dell’operazione sono gestione e smaltimento illecito dei rifiuti.

