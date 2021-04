Viso in forma: occhi giovani con l’Eye Yoga (Di giovedì 15 aprile 2021) Parlare con lo sguardo. Solo con quello. È più di un anno, ormai, che la mimica facciale si è ridotta a un’alternanza di pupille sgranate, palpebre socchiuse e ammiccamenti. Sono gli occhi che comunicano al di sopra della mascherina, la quale – premendo e sfregando per tutto il giorno alla base delle orbite – la sera fa esplodere borse e arrossamenti. A fronte dello sfruttamento intensivo, la visione si annebbia, gli occhi sono stanchi, stanchissimi. E se è vero che, causa strofinamenti con mani non igienizzate, sono proprio loro una delle vie d’accesso degli agenti infettivi (uno studio dell’Università di Singapore ha individuato nella cornea e nella congiuntiva un’alta concentrazione di Ace-2, il recettore usato dal virus per entrare nel corpo), i danni visivi provocati dalla pandemia in realtà sono ancora maggiori. Perché a 12 ... Leggi su amica (Di giovedì 15 aprile 2021) Parlare con lo sguardo. Solo con quello. È più di un anno, ormai, che la mimica facciale si è ridotta a un’alternanza di pupille sgranate, palpebre suse e ammiccamenti. Sono gliche comunicano al di sopra della mascherina, la quale – premendo e sfregando per tutto il giorno alla base delle orbite – la sera fa esplodere borse e arrossamenti. A fronte dello sfruttamento intensivo, la visione si annebbia, glisono stanchi, stanchissimi. E se è vero che, causa strofinamenti con mani non igienizzate, sono proprio loro una delle vie d’accesso degli agenti infettivi (uno studio dell’Università di Singapore ha individuato nella cornea e nella congiuntiva un’alta concentrazione di Ace-2, il recettore usato dal virus per entrare nel corpo), i danni visivi provocati dalla pandemia in realtà sono ancora maggiori. Perché a 12 ...

Advertising

dyetko_28 : RT @vogue_italia: Blunt bob, pixie cut, micro carrè con frangetta: ecco come scegliere i tagli corti più di tendenza in basa alla forma del… - volkvoIny : @FabioAstigiano lei sta cercando di denigrare le persone asiatiche che si sono (GIUSTAMENTE!) offese perché la gent… - cd_00001 : RT @vogue_italia: Blunt bob, pixie cut, micro carrè con frangetta: ecco come scegliere i tagli corti più di tendenza in basa alla forma del… - vogue_italia : Blunt bob, pixie cut, micro carrè con frangetta: ecco come scegliere i tagli corti più di tendenza in basa alla for… - WangYirenEver_ : @SoTancredi *si forma un mini sorriso sul suo viso e fa naso naso per poi dargli un altro bacino lento, dolce e lungo* -

Ultime Notizie dalla rete : Viso forma Quando il ridicolo diventa moda: 19 abiti e accessori che sono andati oltre qualsiasi logica ... brendanfraserforreal/reddit Non bastavano quelle da indossare sul viso? 9. In caso avessi ... IDKJessMaybe/reddit Questo abito è fatto interamente di dolciumi marshmallow a forma di coniglietti ...

Emergenza Sorrisi: i progressi della videochirurgia per aiutare i bambini del mondo La novità è proprio la possibilità in forma diretta di verificare ogni intervento chirurgico e di ...mondo accade di frequente che un bambino nasca con questo o altri problemi di malformazione al viso? ...

Il raffinato glow makeup di Gaia, come riproporlo per un’estate super glam! La cantante Gaia ha sfoggiato in occasione del suo video clip un meraviglioso e raffinato glow makeup firmato Daniele Lorusso. Scopriamo come poter riproporre il trucco viso, occhi e labbra perfetto p ...

Eccoli qui i tagli più chic e di tendenza dedicati a chi questa primavera volesse puntare sui capelli corti Gli esperti consigliano i look migliori della stagione per portare i capelli corti, in base alla forma del viso e ai lineamenti ...

... brendanfraserforreal/reddit Non bastavano quelle da indossare sul? 9. In caso avessi ... IDKJessMaybe/reddit Questo abito è fatto interamente di dolciumi marshmallow adi coniglietti ...La novità è proprio la possibilità indiretta di verificare ogni intervento chirurgico e di ...mondo accade di frequente che un bambino nasca con questo o altri problemi di malformazione al? ...La cantante Gaia ha sfoggiato in occasione del suo video clip un meraviglioso e raffinato glow makeup firmato Daniele Lorusso. Scopriamo come poter riproporre il trucco viso, occhi e labbra perfetto p ...Gli esperti consigliano i look migliori della stagione per portare i capelli corti, in base alla forma del viso e ai lineamenti ...