Vaccino, la Regione Lazio conferma: “Nessuno stop ad AstraZeneca, è una fake news” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Sta circolando una comunicazione circa la sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca totalmente falsa. La fake news non solo non è vera, ma la campagna vaccinale prosegue e gli utenti prenotati con il vaccino Astrazeneca possono recarsi regolarmente al centro vaccinale per il proprio appuntamento”. Lo comunica, in una nota, l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Sta circolando una comunicazione circa la sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca totalmente falsa. La fake news non solo non è vera, ma la campagna vaccinale prosegue e gli utenti prenotati con il vaccino Astrazeneca possono recarsi regolarmente al centro vaccinale per il proprio appuntamento”. Lo comunica, in una nota, l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Advertising

pfmajorino : Il consigliere regionale del #PD @PietroBussolati ricorda come in Lombardia manchino 130mila over 80 all'appello.… - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - Maxdero : #Moratti non vuole chiarire chi ha affidato la campagna vaccinale ad Aria. Ad oggi non è dato sapere chi prende dec… - mim_kadin : RT @ragusaibla: @ManuelaBellipan Ecco il memorandum d'intesa tra la Regione Lazio e i russi per il vaccino. Gli studi italiani verranno co… - La7tv : #tagada Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci sui casi di furbetti del #vaccino nella sua regione: 'Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Regione Brasile senza ossigeno e sedativi, oltre 360mila morti. 'Catastrofe umanitaria' 'La devastazione che le équipe di MSF hanno visto all'inizio nella regione amazzonica è diventata ... Finora, solo l'11% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino. Ciò significa che milioni di ...

Umbria e coronavirus:la curva scende. Aggiornamento 15 aprile Perugia 15 aprile 2021 " Sono 217.565 le somministrazioni di vaccino effettuate in Umbria al 14 aprile. Di queste, 26.624 dosi sono state somministrate ai ... l'assessore alla salute della Regione ...

L’assessore Icardi dona una copia della penna di Pavese al generale Figliuolo: “per firmare grandi forniture di vaccini” Una riproduzione della penna di Cesare Pavese in serie limitata è stata donata questa mattina al generale Francesco Paolo Figliuolo dall’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Ica ...

Mancini: "Prima vacciniamo chi ne ha più bisogno" Il ct della nazionale italiana è fiducioso: "Il calcio ripartirà con gli Europei, ma spero che l'Italia riparta prima, già in questo mese" ...

'La devastazione che le équipe di MSF hanno visto all'inizio nellaamazzonica è diventata ... Finora, solo l'11% della popolazione ha ricevuto una dose di. Ciò significa che milioni di ...Perugia 15 aprile 2021 " Sono 217.565 le somministrazioni dieffettuate in Umbria al 14 aprile. Di queste, 26.624 dosi sono state somministrate ai ... l'assessore alla salute della...Una riproduzione della penna di Cesare Pavese in serie limitata è stata donata questa mattina al generale Francesco Paolo Figliuolo dall’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Ica ...Il ct della nazionale italiana è fiducioso: "Il calcio ripartirà con gli Europei, ma spero che l'Italia riparta prima, già in questo mese" ...