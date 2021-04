Un’idea per la testa: capelli dall’argento vivo (Di giovedì 15 aprile 2021) Se una volta, al sorgere dei primi capelli grigi, le donne correvano dal parrucchiere per coprirli, oggi, accade tutto il contrario. Molte signore, infatti, prenotano l’appuntamento in salone per lasciarsi guidare nella conversione al grey. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Se una volta, al sorgere dei primi capelli grigi, le donne correvano dal parrucchiere per coprirli, oggi, accade tutto il contrario. Molte signore, infatti, prenotano l’appuntamento in salone per lasciarsi guidare nella conversione al grey.

Advertising

CarloCalenda : Marcello, ma tu hai idea di quanto lavoro ci sia da fare per un programma serio? Oppure le elezioni sonouna partita… - LucaTalotta : Per Paolo Gallo, ad di @Italgas, l'idea vincente della startup StoreH proporre un sistema di accumulo a lungo termi… - LucaTalotta : Paolo Gallo ad di @Italgas promuove la startup i-TES per l'idea delle batterie termiche innovative che permettono u… - giuseppelacara : RT @CesareSacchetti: Se salta Speranza, si potrebbe ripetere lo schema Arcuri-Figliuolo con la nomina di un tecnico. La sovraesposizione me… - NelloGar : @GenCar5 @robersperanza Prof. Per favore quando cita la ‘Lega’ potrebbe indicarla con il vero nome? Cioè ‘ Lega nor… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’idea per Daniele Silvestri: «In piazza con i lavoratori. Franceschini metta capienze in percentuale al luogo» Corriere della Sera