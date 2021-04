Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora un bene ritornate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ho ricevuto una chiamata dal premier draghi che mi ha comunicato l’arrivo per l’Europa In questo trimestre di 50 milioni di dosi seiser in più per l’Italia vuol dire oltre 670 mila dosi in più ad aprile 2150000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno Finalmente una bella notizia il piano va avanti così come l’avevo strutturato per questo sono davvero contento l’ha detto il commissario generale per le durante i covi del generale Francesco figliuolo in visita al Polo vaccinale di Aosta Aggiungendo che ci sono molte regioni che stanno per terminare le vaccinazioni degli over 80 l’amministrazione Mary Joe biden dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni contro i russi oltre all’espulsione di una dozzina di diplomatici russi dagli Stati Uniti ...