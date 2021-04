Turchia | scarcerato lo scrittore Ahmet Altan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turchia scarcerato

I suoi romanzi e saggi hanno venduto milioni di copie, e sono stati premiati ine all'estero. Scrittore e assassino (2016, Edizioni E/O) è stato venduto in 7 paesi. La sua memoria difensiva è ...Ahmet Altan era statoil giorno stesso ma riportato in carcere il 12 novembre a causa ...giornalista turco Altan spiega cosa vuol dire sentirsi liberi pur vivendo in una prigione -, ...L’Alta corte turca ha ordinato il rilascio del giornalista e scrittore Ahmet Altan, condannato a 10 anni e mezzo di carcere nel 2019 per il suo coinvolgimento nel fallito colpo di stato del 2016. La d ...Mercoledì il giornalista e scrittore turco Ahmet Altan è uscito di prigione dopo una sentenza della Corte di Cassazione turca, che ha ribaltato la sua ...