Tannico | intesa con Ice | 400 piccole cantine italiane si aprono all’estero con l’online e sfidano la pandemia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 aprile 2021), l’enoteca online con la più ampia e attenta selezione di vini italiani del mondo, sigla un accordo con l’Ice- Agenzia per la promozionee l’internazionalizzazione delle imprese, in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – che consentirà a 400di accedere a condizioni economicamente agevolate, o in totale gratuità per le otto Regioni beneficiarie del Piano Export Sud, a WinePlatform, la piattaforma diche supporta le aziende vinicole nella vendita online con consegna a domicilio in oltre 20 Paesi del mondo.e Agenzia Ice si uniscono alleper fronteggiare i cali di fatturato causati dall’emergenza Covid e la conseguente crisi ...