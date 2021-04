Spithill al SailGp | “Gli F50? Sto imparando di nuovo da zero”

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 15 aprile 2021) Jamesè pronto per scendere in acqua con il suoper ilcome timoniere della squadra statunitense. Ma l’australiano ha ammesso che staditutto dasu questa classe di barche, su cui pure ha una certa esperienza. “È davvero bello tornare su queste barche”, ha dichiarato– “Sono molto divertenti e hanno fatto dei significativi passi avanti in termini di foil e di ali. È piuttosto interessante ma, a dire il vero, per me è quasi come ricominciare tutto da. Devo davvero imparare ditutto“.ha gareggiato con questi scafi nella 35esima Coppa America alle Bermuda nel 2017. Non un buon precedente per il timoniere, perché in quell’occasione scese in acqua con ...