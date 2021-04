Spazio, telescopi da terra e dallo spazio uniti versus il buco nero (Di giovedì 15 aprile 2021) L’unione fa la forza. Una nuova, estesa, campagna osservativa di INAIF, INFN e ASI ha coinvolto 19 osservatori da terra e dallo spazio per capire l’evoluzione del buco nero, quel poderoso corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la materia, né la radiazione elettromagnetica, né la luce. buco nero (Adobe Stock)L’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di varie Università italiane uniti di dare una visione senza precedenti di testare con maggior accuratezza la Teoria della Relatività Generale di Einstein: l’interazione gravitazionale non più intesa come una azione a distanza fra corpi massivi, ma l’effetto di una ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) L’unione fa la forza. Una nuova, estesa, campagna osservativa di INAIF, INFN e ASI ha coinvolto 19 osservatori daper capire l’evoluzione del, quel poderoso corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la materia, né la radiazione elettromagnetica, né la luce.(Adobe Stock)L’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di varie Università italianedi dare una visione senza precedenti di testare con maggior accuratezza la Teoria della Relatività Generale di Einstein: l’interazione gravitazionale non più intesa come una azione a distanza fra corpi massivi, ma l’effetto di una ...

Advertising

MUHAMMAD___ZAID : RT @mediainaf: Telescopi da terra e dallo spazio uniti per la più estesa campagna osservativa di un #buconero, il gigante al centro della g… - R2goru : RT @mediainaf: Telescopi da terra e dallo spazio uniti per la più estesa campagna osservativa di un #buconero, il gigante al centro della g… - nebadon1133 : RT @mediainaf: Telescopi da terra e dallo spazio uniti per la più estesa campagna osservativa di un #buconero, il gigante al centro della g… - anna30048679 : RT @mediainaf: Telescopi da terra e dallo spazio uniti per la più estesa campagna osservativa di un #buconero, il gigante al centro della g… - Enrico_Kine : RT @mediainaf: Telescopi da terra e dallo spazio uniti per la più estesa campagna osservativa di un #buconero, il gigante al centro della g… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio telescopi Tutti i riflettori puntati su un buco nero Con 19 telescopi da terra e dallo spazio puntati, nella primavera 2017 ha attirato la ricerca globale: 760 scienziati di quasi 200 istituzioni e 32 stati. Per l'Italia ricercatori dall'Istituto ...

Telescopi da terra e dallo spazio uniti per la più estesa campagna osservativa di un buco nero Gli scienziati hanno compensato questa variabilità coordinando le osservazioni con molti dei più potenti telescopi del mondo sia a terra che nello spazio, praticamente in tutte le bande dello spettro ...

In cerca di vita? Non fidatevi dell’ossigeno Secondo un recente studio, condotto da un team di ricercatori utilizzando modelli computazionali evolutivi, i pianeti rocciosi che si trovano nelle zone di abitabilità di stelle simili al Sole possono ...

Primo viaggio nello spazio: festeggiamo i suoi 60 anni Il 12 aprile il mondo ha celebrato e ricordato il primo viaggio nello spazio, compiuto dal russo Jurij Gagarin, per l’epoca fu un evento spartiacque, che aprì la strada al primo allunaggio nel 1969 co ...

Con 19da terra e dallopuntati, nella primavera 2017 ha attirato la ricerca globale: 760 scienziati di quasi 200 istituzioni e 32 stati. Per l'Italia ricercatori dall'Istituto ...Gli scienziati hanno compensato questa variabilità coordinando le osservazioni con molti dei più potentidel mondo sia a terra che nello, praticamente in tutte le bande dello spettro ...Secondo un recente studio, condotto da un team di ricercatori utilizzando modelli computazionali evolutivi, i pianeti rocciosi che si trovano nelle zone di abitabilità di stelle simili al Sole possono ...Il 12 aprile il mondo ha celebrato e ricordato il primo viaggio nello spazio, compiuto dal russo Jurij Gagarin, per l’epoca fu un evento spartiacque, che aprì la strada al primo allunaggio nel 1969 co ...