“Sono attratta dalle donne…”. Maurizio Costanzo show, la confessione della vip in studio. Ma i fan criticano: “E il tuo fidanzato?” (Di giovedì 15 aprile 2021) Arisa protagonista del Maurizio Costanzo show dove si torna a parlare di amore nel senso più generale e di coppie che non per forza devono essere quelle composte da uomo e donne. Lo stesso padrone di casa continua a rimarcare la questione soprattutto alla luce delle ultime novità politiche e delle richieste impellenti di una società che è cambiata ma sicuramente il mood della serata non era gravoso, come sempre in questo programma. A far sorridere un po’ ci ha pensato Arisa che, ospite al Maurizio Costanzo show, ha avuto modo di parlare della sua tendenza sessuale confermando di essere etero ma senza nascondere la sua attrazione verso le altre donne, un’attrazione che, però, non è fisica ma bensì più latente e, di certo, non incline alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Arisa protagonista deldove si torna a parlare di amore nel senso più generale e di coppie che non per forza devono essere quelle composte da uomo e donne. Lo stesso padrone di casa continua a rimarcare la questione soprattutto alla luce delle ultime novità politiche e delle richieste impellenti di una società che è cambiata ma sicuramente il moodserata non era gravoso, come sempre in questo programma. A far sorridere un po’ ci ha pensato Arisa che, ospite al, ha avuto modo di parlaresua tendenza sessuale confermando di essere etero ma senza nascondere la sua attrazione verso le altre donne, un’attrazione che, però, non è fisica ma bensì più latente e, di certo, non incline alla ...

