Serie A ultime dai campi LIVE: Ospina out, Quagliarella in dubbio (Di giovedì 15 aprile 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: La nuova vittoria di Firenze ha portato però in dote la squalifica di Romero, che mancherà contro la Juve.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: Romero.Infortunati: Hateboer, Pessina. BENEVENTO – La Giornata: I sanniti preparano la sfida contro la Lazio.Probabile formazione (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: La nuova vittoria di Firenze ha portato però in dote la squalifica di Romero, che mancherà contro la Juve.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: Romero.Infortunati: Hateboer, Pessina. BENEVENTO – La Giornata: I sanniti preparano la sfida contro la Lazio.Probabile formazione (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, ...

