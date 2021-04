Salute: Boldrini, 'intervento ok, so che sarà lunga' (2) (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Mi sostiene in questa sfida - e mi sosterrà in futuro - l'affetto che ho ricevuto. La più importante delle risorse per combattere una malattia non è solo quella della determinazione personale, ma anche e soprattutto il non sentirsi soli, il continuare a percepirsi parte di una comunità, il mantenere i legami che hanno caratterizzato la nostra vita fino a quello spartiacque che, comunque, la malattia rappresenta", spiga la deputata del Pd. "Perché c'è un prima e un dopo, inutile negarlo. Ed è quel prima che non si deve perdere, proprio nel momento in cui si è costretti a ripensarsi e ricostruirsi. Per questo, mi rivolgo a tutte e tutti coloro che hanno avuto per me un pensiero di sostegno e di affetto. A voi voglio dire una cosa sola: grazie", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Mi sostiene in questa sfida - e mi sosterrà in futuro - l'affetto che ho ricevuto. La più importante delle risorse per combattere una malattia non è solo quella della determinazione personale, ma anche e soprattutto il non sentirsi soli, il continuare a percepirsi parte di una comunità, il mantenere i legami che hanno caratterizzato la nostra vita fino a quello spartiacque che, comunque, la malattia rappresenta", spiga la deputata del Pd. "Perché c'è un prima e un dopo, inutile negarlo. Ed è quel prima che non si deve perdere, proprio nel momento in cui si è costretti a ripensarsi e ricostruirsi. Per questo, mi rivolgo a tutte e tutti coloro che hanno avuto per me un pensiero di sostegno e di affetto. A voi voglio dire una cosa sola: grazie", conclude.

Ultime Notizie dalla rete : Salute Boldrini Oncologia, l'annuncio del sottosegretario Sileri in Senato: nuovo piano entro giugno ...e Paola Boldrini del Pd, ed è stato approvato dall'Assemblea a larga maggioranza, con 226 voti a favore, uno contrario e due astenuti. Sileri si è scusato in rappresentanza del ministero della Salute,...

Martedì 13 Aprile 2021 - 314ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta Il Sottosegretario di Stato per la salute Sileri ha chiesto scusa, a nome del Ministero, per il ... Laniece (Aut), Annamaria Parente (IV), Zaffini (FdI), Paola Boldrini (PD), Errani (Misto - LeU), Laura ...

Salute: Boldrini, 'intervento ok, so che sarà lunga' Roma, 15 apr (Adnkronos) - "L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell’ospedale a cui va la mia più profonda gratitudine. Dopo un passaggio i ...

Laura Boldrini rompe il silenzio dopo l’intervento: “Prova durissima” sulla salute non si scherza. In bocca al lupo, Laura”) e Giorgia Meloni, che ha scritto in un Tweet: “Un abbraccio sincero Laura Boldrini. Ti auguro una pronta guarigione”.

