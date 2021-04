Roma-Ajax | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco ledi, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi partono dal 2-1 dell’andata.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Morichelli, Villar, Darboe, Ciervo, Carles Perez, Borja Mayoral, Pedro.(4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten Hag. A disposizione: Kotarski, Scherpen, Schuurs, Kasanwirjo, Idrissi, Ekkelenkamp, Kudus, Q. Timber, Traoré, Brobbey. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nella Roma giocano Diawara e Pellegrini, c'è Cristante in difesa. Ajax con Tadic in avanti, tra i pali l'ex Stekelenburg.
Tutto pronto per Roma-Ajax, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League