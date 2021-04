Roma-Ajax 1-1, giallorossi in semifinale di Europa League (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma (ITALPRESS) – La Roma lotta, soffre e la spunta nel doppio confronto con l'Ajax. I giallorossi volano in semifinale di Europa League dove affronteranno il Manchester United (vincitore sul Granada): al sigillo di Brobbey risponde Dzeko su una grande cavalcata di Calafiori. All'Olimpico la squadra di Fonseca gestisce il vantaggio accumulato in Olanda ed elimina i terribili ragazzini di Ten Hag. Nonostante il 2-1 dell'andata, la Roma non rinuncia affatto ad attaccare ed è la più pericolosa nel primo quarto d'ora di gioco. Al 5? c'è la chance per i padroni di casa di punire in contropiede, ma Pellegrini, a tu per tu con Stekelenburg, calcia debolmente tra le braccia del portiere. Poco dopo, al minuto 8, la rete si gonfia ma il direttore di gara attenua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021)(ITALPRESS) – Lalotta, soffre e la spunta nel doppio confronto con l'. Ivolano indidove affronteranno il Manchester United (vincitore sul Granada): al sigillo di Brobbey risponde Dzeko su una grande cavalcata di Calafiori. All'Olimpico la squadra di Fonseca gestisce il vantaggio accumulato in Olanda ed elimina i terribili ragazzini di Ten Hag. Nonostante il 2-1 dell'andata, lanon rinuncia affatto ad attaccare ed è la più pericolosa nel primo quarto d'ora di gioco. Al 5? c'è la chance per i padroni di casa di punire in contropiede, ma Pellegrini, a tu per tu con Stekelenburg, calcia debolmente tra le braccia del portiere. Poco dopo, al minuto 8, la rete si gonfia ma il direttore di gara attenua ...

