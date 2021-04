Risparmiare tempo e denaro per il rinnovo del codice LEI: il codice LEI ora si può rinnovare automaticamente (Di giovedì 15 aprile 2021) In collaborazione con: Italia LEI L’Identificatore di Entità Giuridiche, noto anche come codice LEI, è un codice univoco che serve per identificare i partecipanti ai mercati finanziari. Se una società è registrata in Italia e intende comprare o vendere titoli e azioni, a partire dal 3 gennaio 2018 è obbligatorio che abbia un codice LEI. Ogni codice LEI ha la durata di un anno e necessita di essere rinnovato per poter continuare a negoziare titoli. Revisioni e rinnovi regolari sono indispensabili per mantenere valide e aggiornate le informazioni della società presente nella banca dati di GLEIF. Italia LEI, agente ufficiale per la Registrazione del LEI che opera in Italia, offre pacchetti di rinnovo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) In collaborazione con: Italia LEI L’Identificatore di Entità Giuridiche, noto anche comeLEI, è ununivoco che serve per identificare i partecipanti ai mercati finanziari. Se una società è registrata in Italia e intende comprare o vendere titoli e azioni, a partire dal 3 gennaio 2018 è obbligatorio che abbia unLEI. OgniLEI ha la durata di un anno e necessita di essere rinnovato per poter continuare a negoziare titoli. Revisioni e rinnovi regolari sono indispensabili per mantenere valide e aggiornate le informazioni della società presente nella banca dati di GLEIF. Italia LEI, agente ufficiale per la Registrazione del LEI che opera in Italia, offre pacchetti didel ...

