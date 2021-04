Riaperture palestre e piscine | Draghi frena | “Non ho una data | dipende dai contagi”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il premier Marioha preso la parola in conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 8 aprile e ha affrontato il tema delledelle attività economiche e dunque anche dial chiuso, che sono tra gli argomenti più attesi da milioni di italiani. Il presidente del consiglio, però, non ha al momento una: “Tutti chiedono le. E’ normale farlo. La miglior forma di sostegno all’economia sono le. Sono consapevole del bisogno e della disperazione, delle manifestazioni che ci sono state. Capisco il senso di smarrimento e di alienazione che c’è in questa situazione. Quanto più procedono celermente le vaccinazioni, tanto più si potrà tornare a riaprire. Parlo delle categorie a rischio. Occorre il 10% delle categorie a ...

Advertising

fattoquotidiano : Riaperture, le ipotesi sul calendario: a maggio ristoranti aperti a cena, poi tocca a palestre e piscine. Oggi vert… - MediasetTgcom24 : Covid, ipotesi riaperture progressive: da maggio alzano le saracinesche bar e ristoranti a giugno le palestre… - Corriere : Le Regioni e le riaperture (anche in zona rossa): ristoranti, palestre, piscine, cinema... - elivito : RT @LuMo71: Venghino signori venghino, altre linee guida colabrodo per dare l'illusione della riapertura facile. - Marylu58121349 : RT @IlariaBifarini: I ristoranti riapriranno, domani ci diranno la data. Aspettiamo a cantar vittoria, ma sicuramente un riconoscimento va… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture palestre

... già dalla prossima settimana, si possano stabilire procedure per, dando a tutti la ... Cinema, teatri, piscine e'O ai cinema, teatri, piscine e- chiarisce Fontana - che da ...... già dalla prossima settimana, si possano stabilire procedure per, dando a tutti la ... O ai cinema, teatri, piscine e, che da mesi ormai aspettano di poter riaprire in sicurezza ...Ma è ancora scontro nella maggioranza tra aperturisti e rigoristi. Draghi vuole aprire prima le scuole. Salvini vuole aprire tutto ...Sarà decisa questa mattina la road map delle riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo ...