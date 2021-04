Riaperture a metà maggio? Acquaroli fa ben sperare: 'Credo anche prima' (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaperture a metà maggio? 'Credo che avverrà prima'. Parole che fanno ben sperare quelle di Francesco Acquaroli, presidente della Regione, a margine della conferenza stampa di presentazione di Roberto ... Leggi su anconatoday (Di giovedì 15 aprile 2021)? 'che avverrà'. Parole che fanno benquelle di Francesco, presidente della Regione, a margine della conferenza stampa di presentazione di Roberto ...

matteosalvinimi : E poi calendario serio e preciso di riaperture. Se la situazione è migliorata in metà Paese, in metà Paese bisogna… - repubblica : Covid e riaperture, a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ridotto - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid e riaperture, a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ri… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: E poi calendario serio e preciso di riaperture. Se la situazione è migliorata in metà Paese, in metà Paese bisogna tor… - HL888996944 : @LaStampa Non preoccupatevi perché non c'è alcun rischio di riaperture a Maggio.è già tutto così prevedibile che mi… -

