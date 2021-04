Pubblico impiego | sottoscritto in Aran l’accordo per il rinnovo di comparti ed aree

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ statooggi da Cisal e dalla maggior parte delle confederazioni sindacali rappresentative,quadro sulla definizione dei, che disciplina il corretto inserimento del personale nei singoli, così da poter avviare le trattative per ildei contratti. Lo rende noto Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief e Segretario confederale Cisal, spiengando che questo significherà avere dei contratti specifici per ogni comparto: per la sanità, per il personale dei ministeri, per gli Enti Locali e così via. “Entro tre mesi sno definite anche lein cui collocare anche il personale dirigenziale. Questo – sottolinea il sindacalista – permetterà di seguire quel percorso già avviato con il Patto per la ...