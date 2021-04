Advertising

Ossessionato da Balotelli picchia compagna, chiesti 13 anni. L'attaccante aveva più volte difeso la vittima

Erada Mario. Ed era convinto che la sua fidanzata, amica del calciatore bresciano, avesse una relazione sentimentale con l'attaccante oggi in forza al Monza. E per questo picchiava ...Erada Mario. Ed era convinto che la sua fidanzata, amica del calciatore bresciano, avesse una relazione sentimentale con l'attaccante, oggi in forza al Monza . E per questo ...Il 30enne era geloso dell’amicizia che legava la donna al calciatore. Super Mario era anche intervenuto in alcune situazioni in difesa dell’amica ...Era ossessionato da Mario Balotelli e convinto che la sua fidanzata, amica del calciatore bresciano, avesse una relazione sentimentale con l'attaccante. Per questo motivo picchiava la donna, 31 anni e ...